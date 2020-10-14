26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı - Son Dakika

26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

14.10.2020 12:31
26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, System.String[]

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmaktan küresel bir oyuncu olma yolundaki atacağı adımlarda mutlaka yapısal desteklerin de olması gerektiğini belirterek, "Biz de TBMM olarak üzerimize düşeni,...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmaktan küresel bir oyuncu olma yolundaki atacağı adımlarda mutlaka yapısal desteklerin de olması gerektiğini belirterek, "Biz de TBMM olarak üzerimize düşeni, sadece kendi adıma değil tüm komisyon üyeleri adına yapacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Elitaş, video konferans yöntemiyle katıldığı 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın (ICCI 2020) açılışında, dün enerji sektörünü ilgilendiren bir kanun teklifinin alt komisyon görüşmelerini yaptıklarını ifade etti.

Enerjiyle ilgili düzenlemelerin çok eskiye dayandığını ancak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düzenlemelerin geçmişinin yaklaşık 15 yılı kapsadığını ifade eden Elitaş, "O günden bu güne uygulamalarda çeşitli ihtiyaçların hasıl olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili TBMM üyesi milletvekilleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde çalışarak, sektörün önündeki engelleri aşabilmek ve Türkiye'nin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilmek için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar." diye konuştu.

Elitaş, Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmaktan küresel bir oyuncu olma yolundaki atacağı adımlarda mutlaka yapısal desteklerin de olması gerektiğini belirterek, "Biz de TBMM olarak üzerimize düşeni, sadece kendi adıma değil tüm komisyon üyeleri adına yapacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin depolanması çalışmalarına dikkati çeken Elitaş, "Nasıl doğal gazı depolama imkanı varsa ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyorsa, üretilen elektriğin de depolanmasıyla ilgili dünyada çalışmalar var. Türkiye de bu konuda adım atmalıdır. Elektriğin temiz, güvenilir ve devamlı olması en önemli unsurlardan birisi. Üretirken en verimli ve uygun maliyetle üretmek, tüketirken de verimli bir şekilde tüketerek ve tasarruf sağlayarak üretime katkıda bulunmak diğer unsurlardan birisidir." ifadelerini kullandı.

"Yeşil Sertifikayla yatırımcılara ikinci kazanç kapısı açıyoruz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkati çekerek, "Yeşil sertifikayla ilgili düzenlememiz var. Bu sektöre yatırım yapan yatırımcılarımız dünyanın her tarafında sertifika satacaklar. İkinci kazanç kapısını açıyoruz." dedi.

Hibrit tesisleriyle ilgili çalışmalardan da bahseden Yılmaz, "Türkiye'de önümüzdeki dönemlerde hibrit tesisler de kendisini ciddi manada gösterecek. Yatırımcılarımızdan bu hususta gayret bekiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son dönemdeki doğal gaz keşiflerini hatırlatan Yılmaz, "Karada ve denizde yeni doğal gaz kaynakları keşfediyoruz. Yerli doğal gazımızın çıkması ve gelişmesiyle doğal gaz sektörü de büyük bir ilerleme kaydedecek. EPDK olarak kendi yerli doğal gazımızın tarifesini yapmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz. Yerli doğal gaz Türkiye büyük fırsatlar sunacak, elini güçlendirecek." diye konuştu.

Ticaret, Türkiye, Enerji, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı - Son Dakika Ekonomi

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