270 adet kerevit pinterine el konuldu - Son Dakika

270 adet kerevit pinterine el konuldu
02.11.2020 18:49
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yasak avlanan 270 adet kerevit pinterine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yasak avlanan 270 adet kerevit pinterine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.
Kerevit av yasağının başladığı 1 Kasım tarihi itibarıyla denetimleri sıklaştıran Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Sarıidris kasabası açıklarında tespit edilen sahipsiz 270 adet kerevit pinterine el koydu. El konulan kerevit pinteri içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle bırakıldı. Popülasyonun devam etmesini sağlamak için gölde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - ISPARTA
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