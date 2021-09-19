Üye Girişi
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

19.09.2021 00:01

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu.

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film ödülü, Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği "Yaramaz Çocuklar" filmine layık görülürken En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Cemil Şov" filmindeki performansıyla Ozan Çelik'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Koridor" filmdeki performanslarıyla Ayşe Demre ve Emel Göksu'ya verildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Şebnem Özinal ve Volkan Severcan'ın yaptığı, kapanış ve büyük ödül töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek alana gelmesiyle başladı. Ödül töreninde sahneye çıkan Feridun Düzağaç "Unutma Beni" isimli şarkıyı seslendirdi.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Altın Koza Film Festivali Onursal Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.

Törende bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar da anıldıktan sonra konuşmasını yapmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar sahneye çıktı. Karalar," Altın Koza Film Festivali'nin Türkiye sinemasına kattığı kazanım tartışılmaz. Ayrıca insanların karakterin, görüşlerine kattığı önemin de üstünde durmak gerekir. Adana, çok çeşitli kesimlerin birlikte kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Bunda sinemanın rolü büyüktür. Ben de bu festivalin Avrupa'da ve dünyada hakkettiği noktaya gelmesi için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Altın Koza Film Festivali'nin En İyi Film ödülü, Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği "Yaramaz Çocuklar" filmine layık görüldü. En iyi Erkek Oyuncu Ödülü "Cemil Şov" filmindeki performansıyla Ozan Çelik'e verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Koridor" filmdeki performanslarıyla Ayşe Demirel ile Emel Göksu'ya verildi.

"Bir Nefes Daha" film ise 6dalda ödül alarak gecede dikkat çeken yapımlardan oldu.

Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Ahmet Necdet Çupur)

Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali'nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)

En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Koridor (Emel Göksu-Ayşe Demirel)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Cemil Şov (Ozan Çelik)

En İyi Müzik Ödülü: Cemil Şov (Taner Yücel)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor (İlker Berke)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor (Berrin Önal)

En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Mathilde Van de Moortel-Elif Uluengin-Nicolas Suburlati)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Lacivert Gece (Aslı Bankoğlu)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Eren Çiğdem)

Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Hayal Köseoğlu)

Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Oktay Çubuk)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali'nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız (Hakkı Kurtuluş-Melik Saraçoğlu)

Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Zeynep Çupur)

- Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Tapınak (Murat Uğurlu)

Jüri Özel Ödülü: Amayi (Subarna Das)

- Adana Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Arasta (Hüseyin Baltacı-Mutlu Kahya)

Jüri Özel Ödülü: Yoksul Adamlar Nasıl Ölür (Serkan Kaçmaz)

- Ulusal Öğrenci Kısa Filmleri Yarışması

En İyi Deneysel Film: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)

En İyi Belgesel Film: Kış (Berrin Öz)

En İyi Kurmaca Film: Mesafeler (Efe Subaşı)

En İyi Canlandırma: Sudan Çıkmış Balık (Nur Özkaya)

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Film Festivali, Altın Koza, Adana, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak 23:35 Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: O akşam havalar gayet iyiydi 23:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: O akşam havalar gayet iyiydi Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi 23:00 Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi
Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı 22:23 Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var 21:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti 19:49 İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti
18:31 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 17:29 Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans         
23:44
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Bakan Soylu Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü         
22:27
Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım         
22:03
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu         
19:49
DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu         
19:01
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı         
17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım         
17:03
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 00:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement