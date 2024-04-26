Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü. Bankanın, döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düşerken altın rezervleri ise 827 milyon dolar artışla 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

26.04.2024 14:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü.

DOLAR REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ, ALTINDA ARTIŞ

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası\'nın toplam rezervlerinde düşüş
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hüseyin Kaplan: merak etmeyin yaza tam emeklilere zam yapılacagı ay enflasyon düşer emeklilere çok az zam vererek hazineyi tekrar doldur boşalt yaparız hele şu emeklilere yapılacak olan zam aylarında kağıt üzerinde enflasyonu düşürelim gerisi kolay sonrası zaten bizim için uçurum 15 4 Yanıtla
  • Erhan Nas: arkadaşlar sakin olun poşet hala 25 krş 10 3 Yanıtla
    yıldıray yanık: Evet bu konuda çok sevinçliyim. Mutluluktan uçuyorum. 1 0
  • yıldıray yanık: Merak etmiyorum neden? Bariz belli reis talimatı ile kim bilir kime, hangi ülkeye, hangi yancılara para gönderimi yapıldı acaba sadece tek düşündüğüm bu olur. Emekli ye yok denilen paralar el altından hibeleme yapılıyor,zaten ülkeyide yıllardır batıran bu sistem oldu. Aslında hepimiz her şeyin azda olsa farkındayız. Benim yorumumla olacak değilya. 4 2 Yanıtla
  • Teoman Ökmen: Hani nerede ünlü başekonomist ? Böyle hoyratça harcamaya karşın paramı dayanır. Merkez bankası rezervleride azaldıysa vatandaşın bilmediği daha neler var kimbilir. Oy vermeye devam. 2 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: kac yildir biriktiriyoruz hala 128 milyar dolara erisemedik. 1 0 Yanıtla
  • Feti Özay: tüm mülteciler derhal gönderilmeli . ülke afgan suriyeli ukranyalı dolup taştı.. özel söktör bunların gönderilmesini istemiyorr çünkü ucuz işgücü.. bunlar giderse fiyatlar düşer. 0 0 Yanıtla

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