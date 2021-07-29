29 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:55 Everton - Pumas

02:50 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach

04:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

07:08 İstiklal Marşı

07:10 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

07:30 Olimpiyat Şampiyonlarımız

07:35 Slovenya - Japonya

09:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni

10:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

14:25 TBMM-TV

17:30 Spor Merkezi

19:55 Sivasspor - Petrocup

22:00 Aktüel Futbol Transfer