Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:55 Everton - Pumas
02:50 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach
04:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:08 İstiklal Marşı
07:10 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:30 Olimpiyat Şampiyonlarımız
07:35 Slovenya - Japonya
09:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
14:25 TBMM-TV
17:30 Spor Merkezi
19:55 Sivasspor - Petrocup
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika