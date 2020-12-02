3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, 3 Aralık tarihinin, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, engelli vatandaşların gününü kutladı.

Engelli vatandaşların sorunlarına sahip çıkmanın, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermenin, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus olmadığını ve toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok mucizesine şahit oluyor ve onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Millet olarak engeli kalplerde ve gönüllerde gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Bir gün sağlıklı olarak hayata başlayıp, akşam sağlığımızı yitirerek bu hayatı devam ettirebiliriz. Aynı zamanda yakınlarımız da buna maruz kalabilir. Bu nedenle hiçbir engelin seçim olmadığını, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğunu unutmayalım."

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da tüm engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Kırıkkale Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayan Saygılı, "Şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum. Kırıkkale Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman destek veriyoruz. Birçok etkinlikte engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Her zaman beraber olacağız ve onların hizmetlerine koşacağız." ifadelerini kullandı.