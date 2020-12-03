3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 12:19
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Adana'da engelli dernekleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adana'da engelli dernekleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı

Zehra Eruçar, bu günün ilan edilmesindeki temel amacın farkındalık, engellilikten ziyade engellemekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günü olduğunu belirtti.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli olduğu bir dünyada, engellilerin durumlarının bir günde sığmayacak derecede önemli olduğunu ifade eden Eruçar, şunları kaydetti:

"Engellenmenin temeli ayrımcılıktır. Tutum ve davranışlar her yaş için farklı farklı sorunlar doğurmaktadır. Özellikle engelli kadınlar ve engelli çocuklar her türlü sömürü karşısında savunmasızdır. Erişebilirlik engellerin olmazsa olmazıdır. Eğer erişebilirlik sağlanmış olsaydı eğitimde, sağlıkta, çalışma yaşamında kısaca yaşamın her alanında engelli, engelli olmaktan çıkardı. Engelli bireylerin yaşam kalitesi sırf bu nedenle düşmezdi. Bu yüzyılda başarısızlığın dışlanmışlığın ve yetersizliğin nedeni engel olma durumu değildir engellenme durumudur. Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda engellilerin büyük başarılar elde ettiğini, azim ve kararlılıklarıyla insanlara güç ve ilham verdiğini bilmeliyiz. Sadece Fark edelim engellemeyelim.

Adana Down Sendromu Derneği Başkanı Nilgün Taşkınlar da hayatının hemen hemen her aşamasında çeşitli engellerle karşılaşan engellilerin özellikle uzaktan eğitim yapılan bu dönemde büyük zorluklar çektiklerini belirtti.

Bu eğitim modelinin engelliler için düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Taşkınlar, "İşitme engelliler için alt yazı ve işaret dili tercümesi eklenmesi, görme engelliler için internet sitelerinin rahatça okunabilmesi açısından erişilebilir olarak tasarlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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