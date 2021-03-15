3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi - Son Dakika

3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi

15.03.2021 10:10

- 3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi Mersin'de yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Jandarma ekipleri, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit...

- 3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi

Mersin'de yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Jandarma ekipleri, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, şahısların çaldıkları ve metruk bir binada sakladıkları malzemeleri de ele geçirdi

MERSİN - Mersin'de yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, şahısların çaldıkları ve metruk bir binada sakladıkları malzemeleri de ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT), Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nde son dönemde yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin tespiti ve yakalanması maksadıyla yaptığı araştırmada, 5 ayrı şahsa ait yayla evine pencere ve giriş kapısı kırılarak girildiği, evde bulunan elektronik eşyalar, yiyecek maddeleri ve muhtelif ev araç ve gereçlerinin çalındığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesi, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, 1 otomobil ile 3 şahsı belirledi. Bölgede araştırmada yapan ekipler, hırsızların çaldıkları eşyaları metruk bir barakada topladıklarını da tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şahsı gözaltına alırken, çaldıkları malzemelere de el koydu.

Jandarmada suçlarını itiraf eden 3 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameraları saniye saniye görüntülendi

Öte yandan, şahısların yayla evlerinin bulunduğu bölgeye gidişi, çıkışı ve petrolden benzin alma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre bir otomobille evlerin bulunduğu bölgeye gelen şahıslar, bir süre sonra aynı yoldan bölgeden ayrılıyorlar. Ayrıca şüphelilerin petrolden benzin alma ve marketten alışveriş yapma anları da kameralar tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahısların rahat tavırları pes dedirtti.

3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi
3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi
3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi
3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Mersin, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu
Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu         
10:40
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,60'tan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,60'tan işlem görüyor         
10:23
Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar         
10:11
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti         
09:38
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 11:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 hırsız, 320 saatlik güvenlik kamarası izlenerek tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei