32 saat sonra Azeri gemi personelinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

32 saat sonra Azeri gemi personelinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kuru yük gemisinde görev yaparken halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycan uyruklu personelin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kuru yük gemisinde görev yaparken halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycan uyruklu personelin cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. Ereğli ilçesindeki limana demirleyen Panama bandralı Ünzile Ana isimli kuru yük gemisinde görevli Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Anar Orucov iddialara göre gemide kopan halatı onarmak istedi. Bu sırada başka bir geminin halatının çarptığı personel dengesini kaybederek denize düştü. Gemi personeli tarafından olay ihbarını alan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde başlayan arama çalışmaları gün içerisinde de devam ederken çalışmalar sonuçsuz kaldı. Personelin geminin altında olabileceği ihtimali değerlendirilirken fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara, daha sonra sac ile dolu olan gemi açığa alınarak çalışmalar yeniden başladı. Dalgıçlar bugün sabah saatlerinde kayıp gemi personelinin cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı botla Azeri personelin cansız bedeni denizden çıkartıldı. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı liman içerisinde incelemelerde bulundu. Personelin cansız bedeni cenaze aracına alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

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