35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet - Son Dakika
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35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet

15.06.2022 11:49

35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanetELAZIĞ Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölünde yer alan 35 dönümlük ada, 200'ü aşkın tavşana ve binlerce martıya ev sahipliği yapıyor.

35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet

ELAZIĞ Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölünde yer alan 35 dönümlük ada, 200'ü aşkın tavşana ve binlerce martıya ev sahipliği yapıyor. 1'inci derece SİT alana ilan edilen ve çıkmanın yasak olduğu ada, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan 35 dönümlük ada, 21 yıldır tavşanlara ev sahipliği yapıyor. İlçede görevli bir komutanın bıraktığı iki tavşanın çoğalmasıyla adada şu anda 200'ün üzerinde tavşan olduğu biliniyor. Ada aynı zamanda yaz aylarında da binlerce martıya da ev sahipliği yapıyor. Tavşanların ve martıların yanı sıra 68 kuş türüne de bünyesinde barındıran 35 dönümlük ada, güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1. derece SİT alana ilan edilen ve çıkmanın yasak olduğu ada için ilerleyen zamanlarda sahil bandına gezinti alanı oluşturulması planlanıyor. Göl üzerinde bulunan ve seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan ada, dron ile havadan görüntülendi. Binlerce martının aynı anda uçması ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

Sivrice ilçesinin şehir merkezine yakın olmasından dolayı sürekli geldiği belirten vatandaşlardan Onur Ayaz, "Kışın geldiğimizde devamlı tavşanları görüyoruz adada. Yaz aylarında ise martıları görme imkanı buluyoruz. Burası çok güzel bir yer. Kışın buranın havası güzel oluyor. Arkadaşlarla gelip burada oturuyoruz. Yazında ailemizle geliyoruz her mevsim burası çok güzel. Kışın tavşanları görüp yazında martıları görmek çok hoş ve güzel bir şey" dedi.

Adanın güzel olduğunu ifade eden Mustafa Canpolat, " Bu ada da hayvanların kendi özel bir yaşam alanı var. Güzel görsel bir alan oluşmuş durumda. Kışın ada tavşan adası olarak biliniyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ada turizme açılabilir ancak martılar da inşallah orada rahatsız olmazlar. Herkes oraya seyahat ederse martılar rahatsız olur ama turizme açılabilir. Güzel ve değişik bir ortam oluşur" diye konuştu.

Adanın yazın martılara kışın ise tavşanlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Murat Yıldırım, "Bazı imkanlar dahilinde vatandaşların gelip burayı gördüğünü biliyoruz. Ama daha fazla insanın gelip buraya görmesini istiyoruz. Böyle güzel bir yerin içerisinde adanın da bulunması ve o adada canlıların yaşaması çok iyi. Ada da tavşan ve martıların bulunması orada bir ekolojik sistem oluşmuş. İnsanlar adaya gittiği zaman oraya zarar vermeden ziyaret ederek adayı daha çok güzelleştireceğimizi düşünüyoruz. Orada bir tesisin kurulması belki çok güzel olmaz ama en azından halkımızın oraya gidip ortamı görüp ziyaret etmelerini istiyoruz. Adada insanların çay içebileceği bir alanın oluşturulması gerekiyor" cümlelerini kullandı.

35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet
35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet
35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet
35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet

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Kaynak: İHA

Hazar Gölü, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 35 dönümlük ada, tavşan ve martılara emanet - Son Dakika

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