Son Dakika Haberleri: 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali
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47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali

1 saat önce

Artvin'de, 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, System.String[]

Artvin'de, 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Arhavi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca organize edilen festivalin üçüncü gününde sanatçı Cengiz Kurtoğlu, aynı zamanda oğlu olan Orçun Kurtoğlu ile "Bendeniz" adıyla tanınan Deniz Çelik konser verdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Hakan Bilgin ve oyuncu Eylem Şenkal'in sunuculuğunu üstlendiği Arhavi Gösteri Merkezi'ndeki etkinlikte, halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Festival, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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