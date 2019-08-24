Artvin'de, 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Arhavi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca organize edilen festivalin üçüncü gününde sanatçı Cengiz Kurtoğlu, aynı zamanda oğlu olan Orçun Kurtoğlu ile "Bendeniz" adıyla tanınan Deniz Çelik konser verdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Hakan Bilgin ve oyuncu Eylem Şenkal'in sunuculuğunu üstlendiği Arhavi Gösteri Merkezi'ndeki etkinlikte, halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Festival, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.