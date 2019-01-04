4k) General Mobile Gm9 Pro ve Nokia 8 Video Karşılaştırma / Comparison
1 saat önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere (4K) General Mobile Gm9 Pro ve Nokia 8 Video Karşılaştırması yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere (4K) General Mobile Gm9 Pro ve Nokia
8 Video Karşılaştırması yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:29 Kaynak: Youtube
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