5 yaşındaki Oğuzhan'ın 8 kez kalbi durdu, midesi ters döndü: 10 günlük yaşam mücadelesi acıyla bitti - Son Dakika
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5 yaşındaki Oğuzhan'ın 8 kez kalbi durdu, midesi ters döndü: 10 günlük yaşam mücadelesi acıyla bitti

20.05.2022 15:20
5 yaşındaki Oğuzhan'ın 8 kez kalbi durdu, midesi ters döndü: 10 günlük yaşam mücadelesi acıyla bitti

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Oğuzhan Diril; 8 kez kalbi durmasına, bir kez de midesi durmasına rağmen 10 gün hayatta kalmak için direndi. Küçük çocuk 11. günde yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Kalabak Mahallesi'nde oturan İbrahim ve Gülşen Diri çiftinin 3 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Oğuzhan, mide bulantısı sonucu hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, süreçte kalbi 8 kez durdu ve midesi ters döndü.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI

Tedavisine Balıkesir'de devam edildi. Burada da ameliyata alındı. Ancak yoğun bakımdan çıkamadı. Oğuzhan, Kalabak Mahallesi'nde Belediye Başkanı Emin Ersoy'unda katıldığı mahalle camisinde kılınan ikindi namazı sonrası hüzünle toprağa verildi.

ANAOKULUNA BAŞLAYACAKTI

Oğuzhan'ın bu sene anaokuluna gideceği ve abisi Cengizhan'ın 8 yaşında olan Oğuzhan'ın 5 yaşında Hatice Asya'nın ise 4 yaşında olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Gülşen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki Oğuzhan'ın 8 kez kalbi durdu, midesi ters döndü: 10 günlük yaşam mücadelesi acıyla bitti - Son Dakika


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