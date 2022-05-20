5 yaşındaki Oğuzhan'ın 8 kez kalbi durdu, midesi ters döndü: 10 günlük yaşam mücadelesi acıyla bitti

Balıkesir'in Kalabak Mahallesi'nde oturan İbrahim ve Gülşen Diri çiftinin 3 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Oğuzhan, mide bulantısı sonucu hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, süreçte kalbi 8 kez durdu ve midesi ters döndü.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI

Tedavisine Balıkesir'de devam edildi. Burada da ameliyata alındı. Ancak yoğun bakımdan çıkamadı. Oğuzhan, Kalabak Mahallesi'nde Belediye Başkanı Emin Ersoy'unda katıldığı mahalle camisinde kılınan ikindi namazı sonrası hüzünle toprağa verildi.

ANAOKULUNA BAŞLAYACAKTI

Oğuzhan'ın bu sene anaokuluna gideceği ve abisi Cengizhan'ın 8 yaşında olan Oğuzhan'ın 5 yaşında Hatice Asya'nın ise 4 yaşında olduğu öğrenildi.