5 yıl sürdü, 1 yıl önce bitti: Bir arpa boyu yol alınamadı

GÜVENLİK birimlerinin gözünden hiçbir şeyin 'kaçmadığı', Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya'da, neonazi terör örgütü NSU 14 yıl boyunca gizli kalabildi.

GÜVENLİK birimlerinin gözünden hiçbir şeyin 'kaçmadığı', Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya'da, neonazi terör örgütü NSU 14 yıl boyunca gizli kalabildi. Polis ve istihbarat tarafından 'aranan' elebaşları elini kolunu sallaya sallaya Almanya'yı dolaşarak, 8'i Türk, 1'i Alman polis memuru olmak üzere en az 10 kişiyi öldürdü. 15 banka soygunu gerçekleştirdi. Onlarca kişinin yaralandığı iki bombalı terör saldırısı düzenledi. Başarısız bir banka soygununda yakayı ele vereceğini anlayan örgütün elebaşları Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhardt, kıstırıldıkları karavanda intihar etti. Üçüncü elebaşı Beate Zschaepe, birlikte yaşadıkları evi havaya uçurduktan sonra 5 gün saklandı ve kanıtları yok ettikten sonra polise teslim oldu.



10 CİNAYETTEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Münih'te Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 'Yüzyılın Davası' olarak anılan ve büyük bir gürültüyle başlayan davada elebaşı Beate Zschaepe ve 4 sanık yargılandı. Dava sürerken ifade vermesi beklenen kişilerin şüpheli ölümleri dikkatleri yeniden Alman güvenlik birimlerine yöneltti. 11 Temmuz 2018'de mahkeme sona erdi. Baş sanık Beate Zschaepe 10 cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum oldu. Mahkeme, Federal Savcılığın Zschaepe hakkında ömür boyu güvenlik hapsinde tutulması talebine uymadı ve diğer 4 sanık hakkında da beklenilenin çok altında ceza verdi. Terör örgütüne 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden Ralf Wohlleben cinayete yardımdan 10 yıl, Holger G. ve Carsten S. üçer yıl, Andre E. ise 2.5 yıl hapis cezalarıyla kurtuldu. Beate Zschaepe, memleketine yakın olması arzusuyla Münih Stadelheim cezaevinden Chemnitz cezaevine nakledildi.



ALMANYA'DA SERBESTÇE DOLAŞIYORLAR



Zschaepe dışında tüm sanıklar serbest bırakıldı. Sanıkların hepsi karara itiraz etti. Carsten S., itiraz dilekçesini geri çekerek, cezasını yatmak üzere hapse girdi. Diğer üç sanık ise Almanya'da serbest dolaşıyor.



Mahkeme biteli bir yıl oldu. Ama Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi gerekçeli kararını henüz tamamlamadı. Dava çok uzun sürdüğü için mahkemenin yazılı gerekçeyi hazırlamasına iki yıl zaman tanındı. Bunun bir yılı geçti. Yazılı gerekçenin en geç bir yıl içinde çıkması bekleniyor. Karara itiraz edenler yazılı gerekçenin çıkmasından sonra en geç bir ay içinde yazılı temyiz dilekçelerini Federal Mahkemeye sunmak zorunda. Federal Mahkeme kararda biçimsel ve içerik olarak yargı hatası olup olmadığını inceleyecek. İtirazların reddedilmesi durumunda karar kesin hüküm kazanacak.



VALİNİN KATİLİ DE NSU İLE BAĞLANTILI



Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi 5 yıl süren davada NSU hakkındaki sorulara cevap bulamadı. Ancak NSU dosyası da kapanmadı. Federal Savcılık, NSU hakkında halen soruşturmayı sürdürüyor. Terör örgütüne yardım ve suç ortaklığı şüphesiyle 9 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Kassel Valisi Walter Lübcke'nin NSU çevresini tanıyan neonazi Stephan Ernst tarafından öldürülmesi, Almanya çapında bir NSU ağı şüphesini tekrar güçlendirdi. NSU'nun cinayet ve saldırı yapmayı planladığı 10 bin kişilik listede Kassel Valisi'nin de adının bulunuyor olması, NSU'nun üç kişiden ibaret olmadığı ve bu terör ağının ortaya çıkarılamadığını gösteriyor.

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