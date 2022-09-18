Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı - Son Dakika
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Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı

18.09.2022 14:53
Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus turist Dymitry Stepanov çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Dmitry Stepanov, otelden kaçtı.

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, dün gece bilinmeyen nedenle annesi ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, iddiaya göre, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne özel bir hastaneye sevk edildi. Rus kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Rus babanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

5 yıldızlı otelde Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini ağır yaraladı

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Dmitry Stepanov'un yakalanması için fotoğrafları güvenlik birimlerine dağıtıldı. Stepanov'un psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Çolaklı, turist, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı - Son Dakika

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