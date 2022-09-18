Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne özel bir hastaneye sevk edildi. Rus kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Manavgat Devlet Hastanesi 'nin morguna götürülen Rus babanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu 'na sevk edildi.

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, dün gece bilinmeyen nedenle annesi ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, iddiaya göre, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı.

Kaynak: DHA

Manavgat, Çolaklı, turist, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı - Son Dakika

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