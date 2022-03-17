55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

17.03.2022 11:10
55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yaptığı inceleme sonucu çok sayıda kaçak sigara ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yaptığı inceleme sonucu çok sayıda kaçak sigara ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yaptığı aramalar sonucu; 30 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 24 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 340 adet sigara kağıdı, 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemeleri devam ederken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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