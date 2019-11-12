Son Dakika Haberleri: 6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa 6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

7 saat önce

Rize'de 6. Katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti, System.String[]

Rize'de 6. Katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. - RİZE

Menderes, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:00 Kaynak: İHA
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