6'ncı katın balkonundan düşen Mustafa öğretmen öldü

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Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu

Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var