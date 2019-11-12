Son Dakika Haberleri: 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:35 Kaynak: İHA
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