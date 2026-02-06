6 Şubat Depremlerinde Kahraman Kurtarma Anları - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinde Kahraman Kurtarma Anları

6 Şubat Depremlerinde Kahraman Kurtarma Anları
06.02.2026 10:15
AFAD ve gönüllü ekipler, 6 Şubat depremlerinde hayat kurtarma anılarını ve dayanışma hikayelerini paylaştı.

6 Şubat depremlerinde bölgede görev yapan AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, enkaz altından gelen seslerin nasıl hayata tutunduğunu ve unutulmaz anlarını anlattı.

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, ekipler yalnızca enkazla fedakarca mücadele etti. Diyarbakır ve Adıyaman'da görev yapan Tunceli AFAD personeli ve gönüllü ekipler, insan hayatını kurtarmak için verdikleri mücadeleyi ve hafızalarından silinmeyen anları paylaştı. Enkaz altından gelen ince bir ses, tutulan bir el ve gözlerle kurulan sessiz bir teşekkür, depremin acı yüzü kadar dayanışmanın gücünü de ortaya koydu.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Merve Varol Güneş, deprem sürecinde aktif olarak görev aldığını belirterek yaşadığı unutulmaz anlardan birini anlattı. Güneş, "6 Şubat depreminde arama kurtarma faaliyetleri boyunca canların kurtarılmasında ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çıkartılmasında aktif rol aldım. Arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Ekibimle beraber birçok vakaya ve birçok canlının enkazdan çıkarılmasına müdahale ettik. Unutamadığım olaylardan biri enkaz içerisinde küçük bir kız çocuğunun sesinin gelmesi. Fiziksel olarak ulaşamadığımız kız çocuğuyla doğalgaz borusu aracılığıyla konuşup yerini tespit etmemiz. Çocukla konuşup hayatta kalmasını, bilincinin kapanmamasını ve soğukkanlı olup sakinliğini korumasını söyledik. Kıza ulaşırken annesinin, babasının ve yeni doğmuş kardeşinin cansız bedenine ulaştık, onları çıkarttık. Ailesinin cansız bedenini çıkardıktan sonra kız çocuğunu canlı olarak çıkarttık. Elimi tuttuğunda gözleriyle iyi ki burada olduğumu söylediğini ve bana güvendiğini hissettim. O an unutulmaz bir andı benim için. Ardından amcası elimi sıkarak teşekkür etti ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştılar" dedi.

Deprem döneminde Adıyaman'da görev yaptığını belirten Tunceli AFAD Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Özgür Aydoğdu ise arama kurtarma çalışmalarında umudun hiç kaybedilmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Soğuktu, insanlar günlerce uykusuz çalıştı ve tam umudumuzu kaybettiğimiz bir anda tekrardan 'sesimizi duyan var mı' dediğimizde sesimize ses olan ince, cılız bir ses 'buradayım' dedi. Sonra oraya yoğunlaştık ve biz bir kişi beklerken orada 2 kız çocuğu bir de annelerine ulaştık. Oradaki mücadelemiz saatler sürdü ama sağlıklı bir şekilde çıkarıp ailelerine teslim ettik".

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB) ekibinin gönüllülerinden Bülent Yaşar da deprem sabahında yaşadıklarını paylaştı. Yaşar, "6 Şubat sabahı tüm Türkiye olduğu gibi biz de sarsılarak uyandık. Tereddüt etmeden, AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Adıyaman iline hareket ettik. Yolculuk zorluydu. Problemli yollar, şehri terk eden insanlar. İlginç olan yanı, insanların kaçtığı bir şehre girmeye çalışmaktı. Hiç unutamadığım anlardan bir tanesi oydu. Çünkü biz de buradan giderken neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Herkesin tanık olduğu korkunç bir manzara bizi bekliyordu. Hiç tereddüt etmeden çalışmalara başladık. Birçok insana ulaştık, birçok canı kurtardık" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat Depremlerinde Kahraman Kurtarma Anları - Son Dakika

SON DAKİKA: 6 Şubat Depremlerinde Kahraman Kurtarma Anları - Son Dakika
