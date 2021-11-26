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7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nden Oliver Laxe Geçti - Son Dakika

7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nden Oliver Laxe Geçti

26.11.2021 11:10
7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nden Oliver Laxe Geçti

Son Taslak kapsamında "You All Are Captains", "Mimosas" ve "Fire will Come" gibi filmleriyle tanıdığımız İspanyol yönetmen Oliver Laxe, ustalık sınıfı etkinliği gerçekleştirdi.

25 Ekim Perşembe günü, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen etkinlikte İspanyol yönetmen deneyimlerini aktardı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Son Taslak Direktörü Belkıs Bayrak yaptı.

"Ustaların bu işi dini eğitimsel duygular ve inançla yapıyorlardı"

Üç uzun metraj filminin prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan ve üç filmiyle de Cannes'den ödül kazanan Laxe sözlerine ilk olarak ustaların yaptığı sinema ile gençlerin yaptığı sinemayı ustaca olmadığını düşündüğünü dile getirerek başladı. Bir aktörün işini kalbiyle yapması gerektiğini, bu işi yapan kişilerin karşısındaki insanlarda bir şey uyandırması gerektiğinin altını çizen yönetmen, eskiden bu işlerin daha ciddi olduğunu, ustaların bu işi dini eğitimsel duygular ve inançla yaptıklarını vurguladı.

"Yolunuza bir çocuk olarak devam ettiğinizde korkularınız olmuyor, inancınız oluyor"

Başarısının sırrının kendisinin değişmemesinden ve masumluğunu hala koruması olduğundan bahseden Oliver Laxe; "Hala bir çocuk olarak yoluma devam ediyorum. Yolunuza bir çocuk olarak devam ettiğinizde korkularınız olmuyor, inancınız oluyor. Benim buradaki arkadaşlarıma tavsiyem içlerindeki çocukla bağlantıyı kurabilirlerse faydalı olur." dedi.Sinemasının ontolojisinin daha çok görüntüye dayalı olduğunu, sinema hayatına 16 mm bir kamera ile başladığını ve bu süre içinde büyüyerek ve olgunlaşarak yoluna devam ettiğini paylaşan Laxe, şu an yaptığı sinemanın duygularını ve düşüncelerini sinema aracılığıyla kafasındaki bazı şeyleri kapatmak olduğunu dile getirdi. Sinemasındaki kaynakların özellikle aile ve kırsal köylüler olduğunu da belirten Laxe, sinemasının yakalamak istediği o saf yaşantı olduğunu anlattı ve sözlerine; "Bunu sanat anlamı ile ve kişisel anlamda yapıyorum. O hayata dönüş anlamına geliyor benim için. Mesela benim en büyük örneklerimden biri benim büyükannem. Onun anlattıklarından bazı şeyler yakalıyorum. O ses tonundan çok şey çıkarıyorum. Bu açıdan bakınca köylülerin ve anonimlerin yüzlerine baktığınızda hissettiklerimi filme işlemeyi seviyorum" dedi.

Belkıs Bayrak'ın; "Öze dönmek ve ritmi durdurmak mı istiyorsun?" sorusu üzerine başarılı yönetmen; "Şu an baktığınızda insanlar o zamandaki duygularını yitirmiş durumda. Fakat hala bunlar zaman içinde karşılaştığınız insanlar. Sizler gibi kültürü oturmuş ülkelerde bu insanlardan çok var. İnsanlar bana soruyor; 'Neden dijital kamera ile çekim yapıyorsun?' diye. Ben de 'İçimde bulunduğum dönemi temsil ediyorum." diye yanıt veriyorum." dedi. "Birçok sanatçıda geçmiş gelecek çarpışmaları var. Bu noktada benim eskiye dönük yaşama isteğim ile içerisinde bulunduğumuz dönem bana izin vermediğinde burada bir nostalji doğuyor." diye sözlerine ekleyen Laxe; her seferinde sinemasını nostaljiyi azaltarak devam ettiğini, içinde bulunduğumuz dönemi öğrendikçe nostaljiyi kaybetmeye başladığını da ekledi.

"Mimozalar filmini bir sinemacı olarak denemeden ölemezdim."

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılış filmi olan "Mimozalar" filmini yaparken ki motivasyonuyla ilgili soruya da "Birçok şey var. İnanç üzerine bir film yapmak istiyordum. Bütün hoşuma giden filmleri düşündüm. Tarkovski, Rossellini gibi yönetmenlerin filmlerini düşünüyordum. Benim iç

Film Festivali, Kısa Film, Yönetmen, Oliver, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nden Oliver Laxe Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nden Oliver Laxe Geçti - Son Dakika
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