7. Koğuştaki Mucize ünlüleri ağlattı

Tanıtım filmi Box Office Türkiye'de 7 milyon görüntülemeye ulaşan filme ünlüler de yoğun ilgi gösterdi.



Filmi galada izleyen Özcan Deniz, "Çok güzel, çok etkileyici bir film. Çocuğum var diye mi beni böyle etkiledi bilmiyorum ama çok etkilendim. Çok güçlü bir hikayesi var" dedi.



Perihan Savaş, "Ağlamaktan mahvoldum. Olağanüstü bir film olmuş" diye konuştu.



Aras Bulut İynemli ile uzun süredir birlikte olan Bige Önal da sevgilisine galada övgüler yağdırdı:



"Bu kadar iyi tanıdığım birini perdede tanıyamamak çok büyük bir yetenek gerektiriyor bence. Memo'yu başka kimse oynayamazmış sanırım ve öyle bir oynadı ki ağlamaktan röportajı yarıda kestim. Çok büyük bir ekip işi, bence herkesin izlemesi ve feyz alması gereken çok mesaj barındırıyor. Umarım çok kişiye ulaşır."