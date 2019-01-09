Son Dakika Haberleri: 7 Saatte Yol Açıldı, Hamile Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

7 Saatte Yol Açıldı, Hamile Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

2 saat önce

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynaklı mezrasında rahatsızlanan hamile Yadigar Demirtaş (24), Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin7 saatlik çalışmasının ardından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

7 Saatte Yol Açıldı, Hamile Kadın Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynaklı mezrasında rahatsızlanan hamile Yadigar Demirtaş (24),  Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin

7 saatlik çalışmasının ardından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çaldıran ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynaklı mezrasında yaşayan hamile Yadigar Demirtaş'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Çaldıran ilçesinden çıkan sağlık ekipleri mezra yolunun kapalı olması nedeniyle büyükşehir belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 7 saatlik zorlu bir çalışma ile mezra yolunu açarak sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evinde yapılan Yadigar Demirtaş'ın doğumuna kısa bir süre kaldığı belirtildi. Demirtaş ilk müdahalesinin ardından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hasta yakınları ise Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Başkale ilçesi Yurttepe Mahallesi'nde rahatsızlanan Sinem Tan'ın yardımına giden ambulans karda mahsur kaldı. Bunun üzerine de karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ambulansı kurtararak hastaya ulaşmasını sağladı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Çaldıran Devlet Hastanesi, Çaldıran, Van, 3. Sayfa
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