Son Dakika Haberleri: "75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız"
Son Dakika Ekonomi '75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız'

"75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız"

11 dakika önce

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin kapasite olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi olarak koyduğu 75 milyon turist hedefini kaldırabilecek güçte olduğunu belirterek, "Sektör dinç ve dinamik. 75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız." dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin kapasite olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi olarak koyduğu 75 milyon turist hedefini kaldırabilecek güçte olduğunu belirterek, "Sektör dinç ve dinamik. 75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Bağlıkaya, Türkiye, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:22 
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