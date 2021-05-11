8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı - Son Dakika

Sivas'ta yaşayan 31 yaşındaki hemşire Merve Cesur'un başına gelenler, duyanları büyük üzüntüye uğrattı.

8 aylık hamile olan Cesur, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Cesur'un karnındaki bebek de sezaryen yöntemiyle kurtarıldı. Ancak bebeğin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

29 NİSAN'DA RAHATSIZLANDI

Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli, Sefa Cesur ile 2 yıllık evli, 8 aylık hamile hemşire Merve Cesur, 29 Nisan günü koronavirüsten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Cesur'un tedavisine başlandı.

ANNELER GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra Cesur'un durumu ağırlaştı. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta Merve Cesur'un karnındaki kız bebeği sezaryenle alındı.

Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken annesi Merve Cesur, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak .

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Cesur'un cenazesi aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.