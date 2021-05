"8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012'de, uluslararası edebiyat ve sanat organizasyonu olarak başlatılan ve 5 yıldır belli bir tema etrafında gerçekleştirilen İstanbulensis Şiir Festivali'nin 8'incisi, 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek.

Festivalin bu yılki teması 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinden ilham alınarak Türkçenin kurucusu "Yunus Emre" oldu. Festivalin sloganı da yine Yunus Emre'den "Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz" olarak belirlendi.

İstanbulensis Şiir Festivali, sekizinci senesinde de dünyanın farklı coğrafyalarından misafirlere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Şiir hakkındaki poetik düşünceleriyle modern şiirin öncülerini bir araya getiren festival, hem şiir üzerine yürütülen, tartışılan meseleleri hem de şairin 2000'lerdeki görevinin ne olduğunu irdelemeyi kendine amaç ediniyor.

Festivale katılım gösteren şairler, yapay zeka şiire galip geldi mi, şiir ve kapitalizm çoktan el sıkıştı mı, şiir tarihi anlatmada bir aracı olabilir mi gibi sorular etrafında konuşmalar gerçekleştirecek.

Bu sorular etrafında yapılacak konuşmalara katılım gösteren isimler arasında Demokrasi, Şiirin Kültürü ve Sesi eseriyle demokrasi ve şiir ilişkisini inceleyen Robert Pinsky; The New Yorker, Poetry Magazine gibi dergilerde yayınladığı şiirleriyle büyük ses getiren Monica Youn, bir dönem The Paris Review'in şiir editörlüğünü üstlenen Charles Simic yer alacak.

Şiir beş oturumda incelenecek

VIII. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Türk şiirindeki tarihi ve sosyolojik arka planı, hem dilin hem de toplumun değişimiyle incelemek için "Halk Şiiri", "Şiir ve Osmanlılar", "Divan Şiiri", "Modern Türk Şiiri" ve "Dünya Hala Şiir Söylüyor mu?" başlıklı beş büyük nehir oturumları tertip edecek.

Bu oturumlarda hem Türk şiirinin hem de Türk akademisinin önemli isimlerinden Ahmet Murat, Ali Ural, Adnan Özer, Bahtiyar Aslan, Dursun Ali Tökel, Güven Adıgüzel, Hüseyin Akın, Mevlana İdris, Mustafa Özçelik, M. Fatih Andı, Mustafa Akar, M. Kayahan Özgül, Mehmet Narlı, Murat Güzel, Turan Karataş, Zafer Acar ve Zeynep Arkan yer alacak.

İstanbulensis Şiir Festivali, beş büyük nehir oturumlarının dışında festival boyunca merkeze taşıyacağı "Yunus Emre" imgesi, anlamı ve şiiri için araştırmacıları ve şairleri ağırlayacağı Yunus Emre Oturumları düzenleyecek. Festivalde, Türkiye'de Yunus Emre çalışmalarıyla adından söz ettiren Mustafa Tatçı "Yunus Emre Yorumları" isimli konuşmasıyla yer alırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bizim Yunus ve Türkiye'si" isimli bir konuşma yapacak.

İskender Pala, Şair Fatih Sultan Mehmed'i anlatacak

Şiir festivalinde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanlığı'nı yürüten yazar Prof. Dr. İskender Pala, "bir hükümdar olarak değil, bir şair olarak Fatih Sultan Mehmed'i" anlatacak. Fatih'in bir şair olarak dilini, şiirsel anlatımını hem dönemiyle hem de kişiliğiyle inceleyecek.

Festival boyunca tüm etkinlikler ve oturumlar dijital mecralarda çevrim içi yayınlanacak. Salonlardaki etkinliklere salgın şartları ve kurallarına uygun olarak dinleyici kabul edilecek. Festival, dünyada pandemi sürecinde görülen örneklerde olduğu gibi hibrit bir modelle internet ortamını merkeze alarak edebiyat meraklıları ve şiir tutkunları ile buluşacak.