"8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika

"8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek

03.05.2021 19:01

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012'de, uluslararası edebiyat ve sanat organizasyonu olarak başlatılan ve 5 yıldır belli bir tema etrafında gerçekleştirilen İstanbulensis Şiir Festivali'nin 8'incisi, 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012'de, uluslararası edebiyat ve sanat organizasyonu olarak başlatılan ve 5 yıldır belli bir tema etrafında gerçekleştirilen İstanbulensis Şiir Festivali'nin 8'incisi, 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek.

Festivalin bu yılki teması 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinden ilham alınarak Türkçenin kurucusu "Yunus Emre" oldu. Festivalin sloganı da yine Yunus Emre'den "Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz" olarak belirlendi.

İstanbulensis Şiir Festivali, sekizinci senesinde de dünyanın farklı coğrafyalarından misafirlere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Şiir hakkındaki poetik düşünceleriyle modern şiirin öncülerini bir araya getiren festival, hem şiir üzerine yürütülen, tartışılan meseleleri hem de şairin 2000'lerdeki görevinin ne olduğunu irdelemeyi kendine amaç ediniyor.

Festivale katılım gösteren şairler, yapay zeka şiire galip geldi mi, şiir ve kapitalizm çoktan el sıkıştı mı, şiir tarihi anlatmada bir aracı olabilir mi gibi sorular etrafında konuşmalar gerçekleştirecek.

Bu sorular etrafında yapılacak konuşmalara katılım gösteren isimler arasında Demokrasi, Şiirin Kültürü ve Sesi eseriyle demokrasi ve şiir ilişkisini inceleyen Robert Pinsky; The New Yorker, Poetry Magazine gibi dergilerde yayınladığı şiirleriyle büyük ses getiren Monica Youn, bir dönem The Paris Review'in şiir editörlüğünü üstlenen Charles Simic yer alacak.

Şiir beş oturumda incelenecek

VIII. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Türk şiirindeki tarihi ve sosyolojik arka planı, hem dilin hem de toplumun değişimiyle incelemek için "Halk Şiiri", "Şiir ve Osmanlılar", "Divan Şiiri", "Modern Türk Şiiri" ve "Dünya Hala Şiir Söylüyor mu?" başlıklı beş büyük nehir oturumları tertip edecek.

Bu oturumlarda hem Türk şiirinin hem de Türk akademisinin önemli isimlerinden Ahmet Murat, Ali Ural, Adnan Özer, Bahtiyar Aslan, Dursun Ali Tökel, Güven Adıgüzel, Hüseyin Akın, Mevlana İdris, Mustafa Özçelik, M. Fatih Andı, Mustafa Akar, M. Kayahan Özgül, Mehmet Narlı, Murat Güzel, Turan Karataş, Zafer Acar ve Zeynep Arkan yer alacak.

İstanbulensis Şiir Festivali, beş büyük nehir oturumlarının dışında festival boyunca merkeze taşıyacağı "Yunus Emre" imgesi, anlamı ve şiiri için araştırmacıları ve şairleri ağırlayacağı Yunus Emre Oturumları düzenleyecek. Festivalde, Türkiye'de Yunus Emre çalışmalarıyla adından söz ettiren Mustafa Tatçı "Yunus Emre Yorumları" isimli konuşmasıyla yer alırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bizim Yunus ve Türkiye'si" isimli bir konuşma yapacak.

İskender Pala, Şair Fatih Sultan Mehmed'i anlatacak

Şiir festivalinde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanlığı'nı yürüten yazar Prof. Dr. İskender Pala, "bir hükümdar olarak değil, bir şair olarak Fatih Sultan Mehmed'i" anlatacak. Fatih'in bir şair olarak dilini, şiirsel anlatımını hem dönemiyle hem de kişiliğiyle inceleyecek.

Festival boyunca tüm etkinlikler ve oturumlar dijital mecralarda çevrim içi yayınlanacak. Salonlardaki etkinliklere salgın şartları ve kurallarına uygun olarak dinleyici kabul edilecek. Festival, dünyada pandemi sürecinde görülen örneklerde olduğu gibi hibrit bir modelle internet ortamını merkeze alarak edebiyat meraklıları ve şiir tutkunları ile buluşacak.

Yunus Emre, Festival, Mayıs, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali' 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı         
21:02
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı         
20:56
Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla         
20:10
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi         
19:45
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu         
19:05
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti         
16:59
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 21:38:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" 25-29 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement