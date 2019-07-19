82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti
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Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı adamın iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
'de 82 yaşındaki yaşlı adamın iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.'nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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