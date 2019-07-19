Son Dakika Haberleri: 82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti
Son Dakika Güncel Haber

82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti

56 dakika önce

Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı adamın iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti, System.String[]
Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı adamın iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.'nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı Karısına boşanma davası açan kocaya koruma kararı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]