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9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin jürisi belli oldu - Son Dakika

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin jürisi belli oldu

29.11.2021 13:58
9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin jürisi belli oldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 1-6 Aralık'ta düzenlenecek 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin jürisi belli oldu.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 1-6 Aralık'ta düzenlenecek 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin jürisi belli oldu.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 43 filmin gösterileceği ve yarışacağı etkinliğin uluslararası yarışma jüri başkanlığını Hayet Benkara yaparken, jüride ise Reza Siami ve İlgar Necef yer alıyor.

Leyla Yılmaz başkanlığındaki ulusal kurmaca yarışma jürisinde Murat Şeker ve Rıza Kıraç, Peyami Çelikcan başkanlığındaki ulusal belgesel yarışma jürisinde Didem Şahin ve Nezih Erdoğan, Şafak Tavkul ulusal animasyon yarışması jürisinde ise Dide Akdağ, Nermin Er ve Nefise Abalı bulunuyor.

Film gösterimlerinin ücretsiz olacağı etkinlik, Atlas 1948 Sinema Müzesi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İpekyolu, Aralık, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin jürisi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin jürisi belli oldu - Son Dakika
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