90'lara şarkılarıyla damga vuran Pınar Aylin'in kızı annesini solladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin, uzun süredir gözlerden uzak büyüttüğü kızı Maya Tokatlıoğlu ile "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin galasında objektiflerin karşısına geçti. Annesini boyuyla geride bırakan Maya'nın son hali ve ikilinin "İkizini doğurmuş" dedirten benzerliği gecenin en çok konuşulan detayı oldu.
90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Pınar Aylin, kızı Maya Tokatlıoğlu ile birlikte “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin galasına katıldı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Maya'nın son hali gündem olurken, annesini boyuyla geride bırakması da gözlerden kaçmadı.
ANNESİNE BENZERLİĞİYLE KONUŞULDU
Bir dönemin sevilen pop müziği sanatçılarından Pınar Aylin, galada 24 yaşındaki kızı Maya ile birlikte objektiflere poz verdi. Anne-kızın şaşırtan benzerliği öne çıkarken, Maya'nın büyümüş hali büyük ilgi gördü.
"İKİZİNİ DOĞURMUŞ" YORUMLARI YAĞDI
Pınar Aylin ile kızı Maya'nın yan yana kareleri kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. İkilinin arasındaki benzerliği görenler “İkizini doğurmuş” yorumlarında bulunurken, Maya'nın annesinden uzun boylu olması da gecenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.
Maya Tokatlıoğlu, Pınar Aylin'in eski eşi Mert Tokatlıoğlu ile evliliğinden 2002 yılında dünyaya gelmişti.
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