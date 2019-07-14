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A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti

4 dakika önce

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosundan 18 sporcu sağlık kontrolünden geçti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosundan 18 sporcu sağlık kontrolünden geçti.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosundan 18 sporcu sağlık kontrolünden geçti. Millilerden; Furkan Korkmaz, Tolga Geçim, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Rıdvan Öncel, Muhsin Yaşar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Semih Erden, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, Ahmet Buğrahan Tuncer, Metin Türen, James Metecan Birsen, Kartal Özmızrak ve Berkan Durmaz'ın sağlık kontrollerini tamamladı. - İSTANBUL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
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