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A Milli Takım'da 3 değişiklik - Son Dakika

A Milli Takım'da 3 değişiklik

20.06.2021 18:12
A Milli Takım'da 3 değişiklik, System.String[]

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da ilk 11 belli oldu.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da ilk 11 belli oldu. Ay-yıldızlı ekipte, Galler maçında ilk 11'de sahaya çıkan 3 isim yok.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da ilk 11 belli oldu. Galler karşısında ilk 11'de oynayan ancak sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bırakan Umut Meraş, iyileşmediği için İsviçre karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Mert Müldür'e ilk 11'de şans verirken, Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ı da kenara çekti. Okay Yokuşlu'nun bölgesini Kaan Ayhan'a teslim eden Güneş, Merih Demiral'ı ise tekrar 11'de sahaya sürdü. Tecrübeli hocanın diğer tercihi ise İrfan Can Kahveci oldu. A Milli Takım'ın İsviçre karşısındaki 11'i şu şekilde:

Uğurcan - Zeki, Merih, Çağlar, Mert - Kaan Ayhan, Cengiz, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu - Burak Yılmaz.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

A Milli Takım'da 3 değişiklik

Milli Takım, Mert Müldür, İsviçre, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel A Milli Takım'da 3 değişiklik - Son Dakika


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