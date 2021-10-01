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AA muhabirine trafikte saldırıdan yargılanan iki sanığa tahliye - Son Dakika

AA muhabirine trafikte saldırıdan yargılanan iki sanığa tahliye

01.10.2021 11:40
AA muhabirine trafikte saldırıdan yargılanan iki sanığa tahliye, System.String[]

KAĞITHANE'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanığın tahliyesine karar verildi.

KAĞITHANE'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ufuk Akdağ ve Doğukan Serdar ile şikayetçi Ekrem Biçeroğlu katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Şikayetçi Ekrem Biçeroğlu'nun avukatı Elif Remle Yaralı, "Müvekkilimizin tedavi süreci devam ediyor. Çene röntgeni, iş göremezlik raporu ve ameliyat raporlarını dosyaya sunduk. Şikayetimiz devam etmektedir, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Tutuklu sanıkların avukatları ise dosyada beklenen tek raporun, şikayetçinin yüzünde sabit iz kalıp kalmadığını gösterecek adli tıp raporu olduğunu ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olduğunu ifade ettiler. Sanık avukatları taraflar arasındaki kavganın mahalle kavgası olduğunu ve Anadolu Ajansı muhabiri olmasından kaynaklanmadığını, şikayetçinin yüzünde sabit iz kalsa bile olayda haksız tahrik hükümlerinin bulunduğu, şikayetçinin de trafik kurallarını ihlal ettiğini, müvekkillerinin pişman olduklarını ve geçmiş olsun dilediklerini belirterek tahliyelerini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme tutuklulukta geçirdiği süreler, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, delillere etki etme ihtimallerinin beklenmemesi, tutukluluktan beklenen faydanın sağlanmış olması, olası cezanın infaz durumunu dikkate alarak iki sanığın da ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli Doğukan Serdar (22) ve Ufuk Akdağ (21) arasında trafikte kaza yapmaları üzerine tartışma çıkmıştı. Şüphelilerin tartışma sırasında Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları iddia edilmişti. Gözaltına alınan ancak çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan ve başsavcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheliler yeniden gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, 8 Temmuz'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili iddianamede, 1 Temmuz'da Doğukan Serdar'ın sürdüğü, Ufuk Akdağ'ın yolcu olarak bulunduğu motosikletle Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki Ekrem Biçeroğlu'nun aracına çarptıkları, bunun üzerine tarafların tartıştıkları anlatıldı. Bu tartışma sırasında şüphelilerin, Ekrem Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darbettikleri ifade edildi. Biçeroğlu'nun çenesini kıran iki şüpheli hakkında "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.


- İstanbul

Anadolu Ajansı, Kağıthane, Doğukan, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AA muhabirine trafikte saldırıdan yargılanan iki sanığa tahliye - Son Dakika


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