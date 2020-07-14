AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika

AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

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Sarraflar Caddesi'ndeki sergide, AA foto muhabirleri tarafından çekilen 84 fotoğraf yer aldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Yozgat Valisi Ziya Polat, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu yaşam dilediğini söyledi.

Polat, "Karanlık bir geceydi ama Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma çağrısıyla milletimizin iman dolu göğsüyle karanlık geceyi aydınlık bir güne tamamlamıştık. İçimizdeki hainler, kendi silahımızla devletin, milletin silahıyla vatandaşın üzerine ateş ettiği günler yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Tabii bu bir demokrasi zaferidir. Milletinin devletine sahip çıktığı bir geceydi. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de 15 Temmuz gününün demokrasiye vurulmuş kara bir leke olduğunu belirtti.

Köse, o gece milletin Cumhurbaşkanına ve demokrasiye sahip çıkıp şehit vererek bu vatan topraklarını kanıyla suladığını vurgulayarak, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerekirse biz de canımızı bu vatan ve aziz milletimiz için vermeye hazırız. Sergilenen fotoğraflar birbirinden acı dolu. Aynı zamanda sevinç dolu fotoğraflar da var. O gecenin acısı ve sonraki günlerin sevincini bizlere tekrar hatırlattığı için çekenlere ve sergiyi düzenleyenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından esnafa ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

Etkinliğe Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Ünversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika
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