Son Dakika Haberleri: Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye Veda Mesajı

Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye Veda Mesajı

57 dakika önce

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralanması için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardığı Aatıf Chahechouhe, veda mesajı yayımladı.

Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye Veda Mesajı, System.String[]
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralanması için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardığı Aatıf Chahechouhe, veda mesajı yayımladı.

Faslı futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:32 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe, Spor
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