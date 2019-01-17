Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye Veda Mesajı
57 dakika önce
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralanması için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardığı Aatıf Chahechouhe, veda mesajı yayımladı.
Fenerbahçe
'nin sezon sonuna kadar kiralanması için Çaykur Rizespor
ile anlaşmaya vardığı Aatıf Chahechouhe
, veda mesajı yayımladı.
Faslı futbolcu, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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