Son Dakika Haberleri: AB'den, Macaristan'ın Juncker'li Göçmen Kampanyasına Tepki

AB'den, Macaristan'ın Juncker'li Göçmen Kampanyasına Tepki

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya tepki gösterdi.

AB'den, Macaristan'ın Juncker'li Göçmen Kampanyasına Tepki, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, komisyonun yanlış ve yalan haberle mücadele etme konusunda kararlı olduğunu, Macaristan'daki söz konusu kampanyayı da bu çerçevede değerlendirdiğini söyledi.

Macar halkının "kurgulanmış bilgileri değil gerçekleri" bilmeyi hak ettiğini kaydeden Schinas, "Bu tarz saçma bir komplo teorisinin bu şekilde yayılması şoke edici." diye konuştu.

Macar hükümeti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'in "göçü teşvik edici planları" hakkında Macar hükümetinin bilgilendirme kampanyası başlattığını duyurarak, Juncker ve Soros'un fotoğraflarının yer aldığı bir kampanya afişi kullanmaya başlamıştı.

Afişte, "Brüksel'in neye hazırlandığını bilmeye sizin de hakkınız var. (Göçmenler için) Zorunlu iskan politikasını uygulamak istiyorlar. Üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. Göçmen vizesiyle göçü kolaylaştırmak istiyorlar." ifadeleri yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:25 Kaynak: AA

George Soros, Claude Juncker, Macaristan, Avrupa Birliği, Güncel
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