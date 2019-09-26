AB'den Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya yakın 7 kişiye yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey 7 kişiye daha ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı.



Karar uyarınca, "işkence yapmakla" suçlanan bu kişilerin AB içindeki mal varlıkları dondurulacak ve yine AB içinde yolculuk yapmaları yasaklanacak. Bu kararla, haklarında yaptırım uygulama kararı alınan Maduro'ya yakın üst düzey yetkililerin sayısı 25'e çıktı.