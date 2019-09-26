Son Dakika Haberleri: AB'den Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya yakın 7 kişiye yaptırım kararı
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AB'den Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya yakın 7 kişiye yaptırım kararı

1 saat önce

Avrupa Birliği, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakın 7 kişiye daha ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı.

AB'den Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya yakın 7 kişiye yaptırım kararı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey 7 kişiye daha ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı.


Karar uyarınca, "işkence yapmakla" suçlanan bu kişilerin AB içindeki mal varlıkları dondurulacak ve yine AB içinde yolculuk yapmaları yasaklanacak. Bu kararla, haklarında yaptırım uygulama kararı alınan Maduro'ya yakın üst düzey yetkililerin sayısı 25'e çıktı.

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Avrupa Birliği, Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:30 
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