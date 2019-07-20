Son Dakika Haberleri: ABD'de bir goosebump-endükleyici YNWA yorumlaması
Son Dakika Spor Haber

ABD'de bir goosebump-endükleyici YNWA yorumlaması

54 dakika önce

Liverpool taraftarları, Notre Dame Stadyumu'nu kırmızıya çevirdi ve sezon öncesi ABD turu Borussia Dortmund'a karşı yaptığınız turnuva öncesinde bir daha Asla Yürüyemeyeceğinizin şaşırtıcı bir yorumunu yaptı.

Liverpool taraftarları, Notre Dame Stadyumu'nu kırmızıya çevirdi ve sezon öncesi ABD turu Borussia Dortmund'a karşı yaptığınız turnuva öncesinde bir daha Asla Yürüyemeyeceğinizin şaşırtıcı bir yorumunu yaptı.
ABD'de bir goosebump-endükleyici YNWA yorumlaması
Amerika Birleşik Devletleri, Borussia Dortmund, Liverpool, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu Kanye, Kim ve Bieber rica etti, Trump ünlü rapçi A$AP Rocky için harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 19:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de bir goosebump-endükleyici YNWA yorumlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]