ABD'de bir goosebump-endükleyici YNWA yorumlaması
54 dakika önce
Liverpool taraftarları, Notre Dame Stadyumu'nu kırmızıya çevirdi ve sezon öncesi ABD turu Borussia Dortmund'a karşı yaptığınız turnuva öncesinde bir daha Asla Yürüyemeyeceğinizin şaşırtıcı bir yorumunu yaptı.
Liverpool
taraftarları, Notre Dame Stadyumu'nu kırmızıya çevirdi ve sezon öncesi ABD turu Borussia Dortmund
'a karşı yaptığınız turnuva öncesinde bir daha Asla Yürüyemeyeceğinizin şaşırtıcı bir yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:05
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