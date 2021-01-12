- ABD'de deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı - Son Dakika

- ABD'de deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı

12.01.2021 15:40

- ABD'de deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı ABD'nin Florida eyaletinde bir deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı.

- ABD'de deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin peşine düştü.

ABD'nin Florida eyaletindeki Homosassa Nehri'nde bir deniz ayısının derisine kazınacak bir biçimde "Trump" yazıldığı ortaya çıktı. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi hafta sonu ortaya çıkan olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlattı. Deniz ineğinin sırtına yazı yazan kişinin yakalanması için 5 bin dolar para ödülü kondu.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Florida Direktörü Jaclyn Lopez yaptığı açıklamada, "Nesli tükenmekte olan türler zarar verilecek reklam panoları değildir. Deniz ineğinin başına gelenler yanlış ve kanuna aykırıdır. Suçlu taraf sorumlu tutulmalıdır" dedi. Nesli tükenmekte olan deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar çerçevesinde yasa dışı olduğu belirtildi.

Nehirde tekne turuna çıkan bir kişinin durumu fark ederek kaydettiği görüntülerde, deniz ineğinin sırtında büyük harflerle yazılan "Trump" kelimesi rahatlıkla okunabiliyor.

- ABD'de deniz ineğinin üzerine Trump yazıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de deniz ineğinin üzerine 'Trump' yazıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü 26 yaşındaki genç, yangın merdivenine iple asılı halde bulundu Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz? Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı ABD, denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor! İhbar edene ödül verilecek Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti
Belhanda'ya ırkçı ifadeler kullanan Galatasaray yöneticisi istifa etti Belhanda'ya ırkçı ifadeler kullanan Galatasaray yöneticisi istifa etti         
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iki konuda ciddi haksızlıklara maruz kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iki konuda ciddi haksızlıklara maruz kaldı         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbolculara müjde: Herhangi bir sıkıntı yoksa, maçların önünü açarız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbolculara müjde: Herhangi bir sıkıntı yoksa, maçların önünü açarız         
13:51
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı         
13:47
Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar         
13:44
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle         
13:17
THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirim yapacak THY, yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirim yapacak         
13:03
Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı         
12:53
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor         
11:58
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 15:49:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - ABD'de deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei