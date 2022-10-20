ABD'de F35 savaş uçağı düştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de F35 savaş uçağı düştü

20.10.2022 16:53

- ABD'de F35 savaş uçağı düştü ABD'nin Utah eyaletinde F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste inerken yere çakıldı.

- ABD'de F35 savaş uçağı düştü

SALT LAKE CITY - ABD'nin Utah eyaletinde F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste inerken yere çakıldı.

ABD'nin Utah eyaletinde eğitim uçuşu için havalanan F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne inişe geçtiği sırada pistin kuzey kesiminde düştü. Acil durum ekipleri olay müdahale ederken, pilot acil fırlatma sistemini kullanarak kazadan kurtuldu. Hava üssünden yapılan açıklamada, pilotun gözlem için yakındaki bir tıp merkezine götürüldüğü belirtildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Albay Craig Andrle düzenlediği basın toplantısında, pilotun rutin bir eğitim görevinden Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne döndüğünü belirterek, "Pilotlar olarak hepimiz, yerdeki herhangi bir şeye verilen hasarı azaltmak için her fırsatı değerlendiriyoruz, bu yüzden pilotun fırlatmadan önce herhangi bir binadan veya yerdeki herhangi bir şeyden kaçınmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da Tayvan istihbarat şefinden 'Çin'in 2023'te Ada'ya karşı güç kullanabileceği' uyarısı Tayvan istihbarat şefinden 'Çin'in 2023'te Ada'ya karşı güç kullanabileceği' uyarısı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Utah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de F35 savaş uçağı düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:58 Trabzon'da fuhuş baskını esnasında balkondan atlayarak kaçmaya çalıştılar
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 22:23:00. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de F35 savaş uçağı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement