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ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış - Son Dakika

ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış

05.11.2021 00:04

ABD'de, aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği belirlendi.

ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

TANINAN ZENGİNLERE DE YARDIM GÖNDERİLDİ

Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO'su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

SOROS ÇEKLERİ GERİ GÖNDERDİ

Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı. Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı." açıklamasında bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış - Son Dakika
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