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ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:17
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