ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.

ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.


Trump, ABD'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:17 
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