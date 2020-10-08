ABD'de Kovid-19 vakaları son bir haftada 23 eyalette artış gösterdi - Son Dakika

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, son bir haftada başkent Washington D.C. dahil 23 eyalette artış gösterdiği kaydedildi.

Axios internet portalının derlediği verilere göre, günlük ortalama 43 bin 700 yeni vaka ile geçen haftadan bu yana ülke genelinde Kovid-19 vakaları yüzde 6 arttı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ekibinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasına da dikkat çekilen değerlendirmede, Washington DC'de son bir haftada vaka sayısında yüzde 26 artış olduğuna işaret edildi.

Sadece Hawaii, Kansas, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki vaka artışında azalma görüldüğü aktarıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke konumunu sürdüren ABD'de 7 milyon 785 binden fazla vaka, 217 binden fazla da can kaybı mevcut.