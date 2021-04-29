ABD'de siyahi Arbery'nin koşu yaparken öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı nefret suçundan da yargılanacak - Son Dakika

ABD'de geçen yıl siyahi Ahmaud Arbery'nin koşu yaparken vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlının cinayetin yanı sıra nefret suçundan da yargılanacağı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Arbery'nin geçen yıl şubatta öldürülmesiyle ilgili Georgia Güney Bölgesinde görülecek davada iddianameyi açıkladı.

Buna göre Arbery cinayetiyle bağlantılı 3 zanlı, federal düzeyde nefret suçlamasıyla da yargılanacak. Bu nedenle dava, ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk "nefret suçu davası" olma özelliğini taşıyor.

İddianamede 3 zanlıya "taammüden adam öldürme" ve "adam kaçırmaya teşebbüs" gibi suçlamalar da yöneltildi.

Mahkeme, ilk duruşmanın ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı. 3 zanlının cinayetin yanı sıra nefret suçundan da yargılanacak olması Amerikan kamuoyunda geniş yankı buldu.

Koşu yaparken öldürülmüştü

ABD'nin Georgia eyaleti Brunswick kentinde şubatta Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı. Saldırı, William "Roddie" Bryan adlı bir kişi tarafından görüntülenmişti. 5 Mayıs'ta sosyal medyaya düşen video, ülke çapında infial uyandırmıştı.

Georgia Valisi Bryan Kemp, saldırıyı "kesinlikle korkunç" sözleriyle nitelendirmiş, beyaz baba ile oğlu, 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Ahmaud Arbery'nin vurularak öldürülmesinin "çok rahatsız edici bir durum" olduğunu belirterek, "Kalbim, ebeveynleri, ailesi ve dostlarıyla." açıklamasını yapmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi Arbery'nin silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.