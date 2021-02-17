ABD'de Trump'ın adıyla anılan otelin yıkımı ilgiyle takip edildi - Son Dakika

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde eski Başkanı Donald Trump'ın yaptırdığı ve uzun süredir boş olan otel ve eğlence merkezi meraklı bir kalabalığın bakışları arasında kontrollü şekilde yıkıldı.

Atlantic City'de Trump'ın 1984'te yaptırdığı ve işletmenin iflas etmesi üzerine devrettiği Trump Plaza'nın yıkımında 3 bin çubuk dinamit kullanıldı.

Meşhur binanın yıkılışını seyretmek isteyen kalabalık bir grup, plazayı gören bir işletmeye giriş için kişi başı 10 dolar ödeyerek tarihi ana şahitlik etti ve telefonlarıyla görüntü aldı.

Atlantic City yetkilileri, Amerikan basınına verdiği demeçlerde, bunun politik bir karar olmadığını belirtse de yıkımın Trump'ın azil davasının ardından gerçekleşmesi, eyaletin çoğunluğu Demokrat toplumu arasında farklı yorumlara neden oldu.

Dünyanın birçok ülkesinde otel ve eğlence merkezlerine sahip olan Trump, işletmenin kar getirmemesi üzerine Atlantic City'deki işletme ile 2009'da ticari bağlarını kesse de bina yıkıldığı ana kadar Trump Plaza olarak anılmaya devam etti.

Meraklı bakışlar arasında 20 saniyede yerle bir olan eğlence merkezi, bir dönem ünlü film yıldızları, sporcular ve rock şarkıcılarının uğrak yeri olmasıyla isim yapmıştı.