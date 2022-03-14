ABD'deki dişbudak ağaçlarının "istilacı" böcek yüzünden 30 yıl içinde kuruyabileceği bildirildi - Son Dakika
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ABD'deki dişbudak ağaçlarının "istilacı" böcek yüzünden 30 yıl içinde kuruyabileceği bildirildi

14.03.2022 21:02
ABD'deki dişbudak ağaçlarının "istilacı" böcek yüzünden 30 yıl içinde kuruyabileceği bildirildi

NEW ABD'de yapılan araştırma, "istilacı" olarak adlandırılan bazı böcek türlerinin, gelecek 30 yıl içinde kent bölgelerindeki 1,4 milyona yakın dişbudak ağacını kurutabileceğini ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan araştırma, "istilacı" olarak adlandırılan bazı böcek türlerinin, gelecek 30 yıl içinde kent bölgelerindeki 1,4 milyona yakın dişbudak ağacını kurutabileceğini ortaya koydu.

ABD Tarım Bakanlığı Orman Servisi Güney Araştırma İstasyonu, McGill Üniversitesi, ve Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, istilacı" böceklere yönelik ülke genelinde yaklaşık 30 bin bölgeden gelen verileri değerlendi.

"İstilacı" böceklerin, 30 yıl içinde kent bölgelerindeki 1,4 milyona yakın dişbudak ağacını kurutabileceğini tespit eden araştırmacılar, kuruyan ağaçların maliyetinin 900 milyon dolara ulaşabileceğini belirledi.

Araştırmacılar, ağaçların yüzde 95 oranında zümrüt dişbudak kurdu nedeniyle kuruduğuna dikkati çekti.

Pirinç büyüklüğündeki istilacı böceklerin yaklaşık 6 bin bölgedeki fraxinüs türüne ait dişbudak ağaçlarının tamamını yok edeceği öngörüsü paylaşıldı.

Anavatanı Çin olduğu bilinen böcek türünün en çok New York, Chicago ve Milwaukee gibi şehirlerdeki ağaçları etkileyeceği, bu bölgelerde ağaç çeşitliliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

ABD'ye Çin'den geldiği belirtilmişti

Zümrüt dişbudak kurdu, ABD'de ilk olarak 2002 yılında tespit edilmiş ve kısa sürede New York başta olmak üzere 35 eyalete yayılmış, bazı bölgelerde Dişbudak ağaçlarını hızla kurutmuştu.

Doğu Asya'ya özgü ağaç kurdunun ABD'ye Çin'den ticari gemilerle geldiği bilgisi medyada yer almış, istilacı böcekten ağaçları korumak için büyük bütçeli projeler uygulansa da sonuç vermemişti.

Bilim adamları tarafından ABD'deki ormanlar için en tehlikeli haşere olduğu ifade edilen böcek, dişbudak ağacının kabuğuna yumurtalarını bırakmak suretiyle ağaçtaki su ve besin dengesini bozuyor ve kısa sürede kurumasına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki dişbudak ağaçlarının 'istilacı' böcek yüzünden 30 yıl içinde kuruyabileceği bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'deki dişbudak ağaçlarının "istilacı" böcek yüzünden 30 yıl içinde kuruyabileceği bildirildi - Son Dakika
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