ABD'deki Silahlı Saldırının Ardından Bir Kare - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki Silahlı Saldırının Ardından Bir Kare

05.07.2022 19:10
ABD'deki Silahlı Saldırının Ardından Bir Kare

HIGHLAND PARK, 5 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından, Merkez Caddesi'ndeki (Central Ave) boş portatif sandalyeler ve kişisel eşyalar görülüyor, 4 Temmuz 2022.

HIGHLAND PARK, 5 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından, Merkez Caddesi'ndeki (Central Ave) boş portatif sandalyeler ve kişisel eşyalar görülüyor, 4 Temmuz 2022. Illinois eyaletinin Chicago kentinin kuzey banliyölerindeki Highland Park'ta Pazartesi sabahı Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin öldüğü bildirildi. (Fotoğraf: Vincent Johnson/Xinhua)

YORUMLAR
500
ABD'de 6 kişiyi öldürüp 30 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan saatler sonra yakalandı! Olay öncesi yayınladığı video gündem oldu ABD'de 6 kişiyi öldürüp 30 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan saatler sonra yakalandı! Olay öncesi yayınladığı video gündem oldu ABD'deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı ABD'deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı
Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, Chicago, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki Silahlı Saldırının Ardından Bir Kare - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'deki Silahlı Saldırının Ardından Bir Kare - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement