ABD Heyeti Grönland Gerginliğini Görüşmek İçin Danimarka'da - Son Dakika
ABD Heyeti Grönland Gerginliğini Görüşmek İçin Danimarka'da

17.01.2026 16:21
Chris Coons liderliğindeki ABD heyeti, Grönland ile ilgili gerginliği görüşmek üzere Kopenhag'da.

ABD Senatosu Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons liderliğindeki 11 kişilik heyet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleri üzerine yaşanan gerginliği görüşmek için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'a "ulusal güvenlik amacıyla ihtiyacı olduğunu" ifade eden Trump'ın devam eden bu söylemlerinin ardından Kopenhag'ı ziyaret eden 11 kişilik ABD heyeti, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve milletvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ve heyete liderlik eden ABD'li Demokrat Senatör Coons, Grönland hakkında daha önce bilmedikleri birçok şey öğrendiklerini, buranın halkının zorlu bir ortamda kendilerine bir yaşam kurduğunu söyledi.

Coons, "Şu anda Grönland için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmamaktadır. Ancak Arktik güvenliğine ilişkin daha iyi yatırımlar konusunda araştırma yapmamız için geçerli nedenler mevcut. Buradan yenilenmiş bir bakışla Washington'a dönüyoruz." dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de, Grönland Meclisi üyeleriyle yaptığı görüşmeden etkilendiğini ve Grönlandlıların seslerini duyurmalarının önemli olduğunu belirtti.

Danimarka genelinde gösteriler düzenleniyor

Öte yandan, başkent Kopenhag başta olmak üzere Danimarka genelinde Grönland'a destek gösterileri düzenleniyor.

Danimarka medyası, başkentte toplanan yüzlerce kişinin ellerinde Grönland bayraklarıyla ve "Satılık değiliz" yazılı dövizlerle ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliğine yürüdüğünü bildirdi.

Gösterilerin Grönland'ın başkenti Nuuk'ta da düzenleneceği kaydedildi.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Danimarka, Kopenhag, Grönland, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

