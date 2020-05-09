ABD'li müzisyen "Little Richard" 87 yaşında hayatını kaybetti

Rock'n Roll müzik türünün öncülerinden kabul edilen ve "Little Richard" ismiyle tanınan ABD'li müzisyen Richard Wayne Penniman, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Rock'n Roll müzik türünün öncülerinden kabul edilen ve "Little Richard" ismiyle tanınan ABD'li müzisyen Richard Wayne Penniman, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Penniman'ın oğlu Dan Penniman, yaptığı yazılı açıklamada, babasının kanser nedeniyle bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Kendisini "Rock'n Roll'un mimarı" olarak nitelendiren 1932 doğumlu siyahi sanatçı, özellikle 1970'li yıllara kadar önemli eserlere imza atmıştı. Penniman, Rolling Stone dergisinin 2005'te hazırladığı tüm zamanların ölümsüz 100 müzisyeni listesinde 8. sırada yer almıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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