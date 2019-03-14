Son Dakika Haberleri: ABD'li Şirket Özbekistan'da Doğal Gaz Üretimine Başladı

ABD'li Şirket Özbekistan'da Doğal Gaz Üretimine Başladı

1 saat önce

ABD'li Epsilon Development LLC şirketi, Özbekistan'ın Talimercan sahasında doğal gaz üretimine başladı.

ABD'li Şirket Özbekistan'da Doğal Gaz Üretimine Başladı, System.String[]
ABD'li Epsilon Development LLC şirketi, Özbekistan'ın Talimercan sahasında doğal gaz üretimine başladı.


Epsilon Development LLC şirketinden yapılan açıklamada, şirketin ülkenin Kaşkaderya vilayetindeki Talimercan sahasında doğal gaz üretimine başladığı bildirildi.

Açıklamada, sahadaki çalışmalarına geçen ay başlayan Amerikan şirketinin artık söz konusu sahada gaz üretimine geçtiği belirtilirken, sahadaki günlük doğal gaz üretiminin 250 bin metreküp olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, ABD'li şirketin elde ettiği doğal gaz iç piyasada pazarlanacak.

Açıklamada, ülkedeki Kultak-Kamaşı, Mubarak, Surhan, Aşıbulak, Koskuduk ve Batı Fergana sahalarında doğal gaz arama-keşif çalışmaları gerçekleştiren Amerikan şirketinin söz konusu sahalardaki jeolojik arama-keşif çalışmaları için toplam 5,2 milyon dolarlık yatırım yapması öngörüldüğü ifade edildi.

Dünyada doğal gaz üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Özbekistan'ın, 1,1 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor.


Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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