Apple kullanıcıları dikkat! Cihazlarda güvenlik açığı tespit edildi - Son Dakika
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Apple kullanıcıları dikkat! Cihazlarda güvenlik açığı tespit edildi

19.08.2022 10:19
Apple kullanıcıları dikkat! Cihazlarda güvenlik açığı tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Apple, saldırganların bazı cihazlarını tamamen ele geçirmek için yararlandığı bir güvenlik açığı tespit ettiklerini açıkladı. Yetkililer, cihazların güncellenmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Apple, önceki gün bir açıklama yaparak bazı iPhone, iPad ve Mac modellerinde ciddi bir güvenlik açığı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, cihazların kontrolünün tamamen saldırganlar tarafından ele geçirilebileceği belirtildi.

"EN GÜNCEL SÜRÜMÜ KULLANIN" UYARISI

Yetkililer, kullanıcılardan cihazlarını güncellemeleri ve en güncel sürümü kullanmalarını istedi. Perşembe günü Mac bilgisayarlar için yeni yazılım kullanıma hazırlanırken, Çarşamba günü de iPhone'lar için yazılım yayınlandı.

İŞTE SALDIRIYA AÇIK HALE GELEN CİHAZLAR

Saldırıya açık hale gelen cihazlar ise, iPhone 6S ve sonraki modeller, iPad'in 5'inci neslinden sonraki bütün modeller, bütün iPad Pro modelleri ve iPad Air 2 modeli olduğu kaydedildi. Öte yandan MacOS Monterey yazılımında olan bütün Mac bilgisayarların da risk altında olduğu duyuruldu.

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Son Dakika Teknoloji Apple kullanıcıları dikkat! Cihazlarda güvenlik açığı tespit edildi - Son Dakika


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